15.06.2019 16:46
Haberler»Spor » Haber

Denizlispor 1 Temmuz'da kampa girecek

Denizlispor 1 Temmuz

Süper Lig'e yükselen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da top başı yapacak.

Süper Lig'e yükselen Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da top başı yapacak. Horozlar ilk etap kampı için Erzurum'a gidecek.

Spor Toto 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Ege temsilcisi, 1 Temmuz'da ilk etap kampı için Erzurum'a gidecek. 16 Temmuz'a kadar Erzurum'da çalışacak yeşil-silahlı ekip, 3 gün izin yapıp yurt dışına gidecek. Yurt dışındaki kampın yeri henüz belli olmazken, Avusturya'nın gidilmesi bekleniyor. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Erzurum, Denizlispor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:02 Vali Memiş'ten Babalar Günü mesajı
18:01 Datça'da üvey oğluna şiddetle suçlanan baba Merdivenden düştü
18:00 BALIKESİR Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu
17:59 Ergin Ataman yine kulaklıkla sahaya çıktı
17:59 Acıpayam'da yağmur sele yol açtı
17:58 Minibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldı
17:58 Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor'da