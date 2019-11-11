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Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Denizlispor, 11 haftada topladığı 11 puan ile ligde kendine 14. sırada yer buldu.

11.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:13Denizlispor 11 haftada 11 puan toplayabildi
Bu sezon Süper Lig'e yükselen , 11 haftada topladığı 11 puan ile ligde kendine 14. sırada yer buldu.

Denizlispor, ligin 11. haftasında dün 'da zorlu rakibi karşısında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Denizlispor aldığı bu sonuç ile 11 puanda kalırken, ligde 14. sırada kendine yer buldu. Denizlispor'un en yakın takipçisi ise aynı puana sahip Antalyaspor oldu.

Öte yandan dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasında yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan ve takımın en önemli gol silahı olan Hugo Rodallega da formasına tekrar kavuştu. - DENİZLİ

Denizlispor, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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