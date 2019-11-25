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Denizlispor 2-0'ı çok sevdi

SÜPER Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulan Yukatel Denizlispor, bu sezon aldığı 4 galibiyeti de 2-0'lık sonuçlarla elde etti.

25.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:36Denizlispor 2-0'ı çok sevdi

SÜPER Lig'de evinde Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulan Yukatel , bu sezon aldığı 4 galibiyeti de 2-0'lık sonuçlarla elde etti. Sezonun açılış maçında sahasında son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 yenerek 2019-2020 sezonuna merhaba diyen yeşil-siyahlılar, ertesi hafta da deplasmanda Antalyaspor'u aynı skorla yenmeyi başardı. Ligin 2'nci haftasından sonra düşüşe geçen Denizlispor 6 maçlık galibiyet hasretini Gençlerbirliği deplasmanında sonlandırdı. Ankara'da Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ni de 2-0'lık skorla deviren Ege ekibi derin bir nefes aldı. Üst üste Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş'a boyun eğerek yeniden düşüşe geçen Denizlispor bu kez Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmeyi bildi.

Ara vermeden bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayan Ege ekibinde, teknik direktör Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor maçında sergilenen performanstan son derece memnun kaldığını söyledi. Takımın form grafiğinin artarak devam edeceğini belirten Özdilek, "Futbolcularımız birlikte oynama alışkanlığı kazandıkça daha iyi bir Denizlispor izlettireceğiz. İlk yarının sona ermesine 5 hafta kaldı. Sahada en iyi şekilde mücadele edip bu karşılaşmalardan maksimum puanı toplamak istiyoruz" dedi. Öte yandan, Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Murawski, cezalı duruma düştüğü için Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.



Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

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