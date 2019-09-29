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Denizlispor, 4 haftadır 3 puana hasret kaldı

Denizlispor Süper Lig'de son 4 haftadır galibiyet yüzü görmedi.

29.09.2019 16:34Denizlispor, 4 haftadır 3 puana hasret kaldı
Denizlispor Süper Lig'de son 4 haftadır galibiyet yüzü görmedi. Yeşil-siyahlı ekip 6 haftada 8 puan toplayabildi.

Denizlispor dün evinde ağırladığı rakibi Kasımpaşa'ya ikinci yarıda yediği tek golle boyun eğdi. Yeşil-siyahlılar en son 25 Ağustos'da deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle 3 puana uzanırken, sonrasında ise galibiyet yüzü göremedi. Milli ara öncesi 31 Ağustos'ta Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Denizlispor, sahadan beraberlik ile ayrıldı, sonrasında ise kendi evinde ağırladığı Konyaspor'a da tek golle boyun eğdi. Kayserispor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılan Denizlispor dün oynadığı Kasımpaşa maçında ise tek golle mağlup olarak 3 haftadır süren 3 puan hasretini 4. haftaya taşıdı. Şimdi Horozlar hesaplar önümüzdeki maçlara yönelik yapmaya başlanıldı. Horoz 6 haftada ise oynadığı karşılaşmalarda 8 puan toplayabildi. - DENİZLİ

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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