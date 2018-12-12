Denizlispor'a Büyük Moral

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Balıkesirspor
Baltok ve Gençlerbirliği
maçlarından beraberlikle ayrılmasına rağmen 2'nci sıradaki yerini koruyan Denizlispor
'da yönetim futbolculara para sözü verdi. Oyuncularla toplantı gerçekleştiren Başkan Ali Çetin
ve yönetim kurulu, Karabükspor
maçı öncesi takıma toplamda 1 milyon TL'nin dağıtılacağını açıkladı. Futbolcuların alacaklarını düzenli bir şekilde ödeyeceklerini belirten yöneticiler tek beklentilerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.
Başkan Yardımcısı Engin Şahin
, takımın durumundan memnun olduklarını belirterek, "Karabükspor ve İstanbulspor
karşılaşmalarını kazanacağız. Denizlispor çok şanslı. Haftalardır rakiplerimiz de ya berabere kalıyor ya da yeniliyor. Sanki herkes Denizlispor'a çalışıyor. Bu da sevindirici bir durum" dedi.
Hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da sakatlığı süren Alperen ve kart cezalısı Aissati dışında eksik bulunmuyor. - Denizli
Gençlerbirliği,Balıkesirspor,Denizlispor
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:36