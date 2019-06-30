30.06.2019 12:15
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Feyyaz Uçar, Denizlispor'da Yücel İldiz'in yardımcısı oldu

Spor Toto Süper Ligin yeni ekiplerinden Denizlispor, Teknik Direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda Feyyaz Uçar'ı teknik ekibe dahil etti.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizli spor bir transfer de teknik kadroya yaptı. Şu ana kadar Trabzonspor'dan Rodallega, Sivasspor'dan kaleci Tolgahan, Kayserispor'dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru'yu renklerine dahil eden yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz 'in isteği ile teknik ekibe Feyyaz Uçar 'ı getirdi.

UÇAR SON OLARAK KARŞIYAKA'YI ÇALIŞTIRMIŞTI

Gürkan Aslan, Tolgay Sayın, kaleci antrenörü İsmail Güney gibi tecrübeli çalıştırıcıları ekibinde bulunduran İldiz'in baş yardımcı olarak Uçar'ı tercih ettiği ifade edildi. Denizlispor'un maçlarını çok yakından takip eden Feyyaz Uçar'ın ilk idmanda yer alacağı kaydedildi. Uçar'ın yanı sıra İldiz'in ekibine atletik performans geliştirme antrenörü Kortan Aktürk de katıldı. Feyyaz Uçar, kariyerinde Malatyaspor, Bandırmaspor, Mardinspor, Altay ve Karşıyaka 'yı çalıştırmıştı.

Feyyaz Uçar, Denizlispor'da Yücel İldiz'in yardımcısı oldu
Kaynak: DHA
Yücel İldiz , Feyyaz Uçar , Denizlispor , Spor

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