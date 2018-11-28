Denizlispor'a Sihirli Değnek

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:04



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:04

SPOR Toto 1. Lig'de yıllar sonra yeniden şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde şaha kalktı. Ligde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Denizlispor Play-Off hattına yerleşse de, yaşanan antrenman boykotu ve dönemin teknik patronu Osman Özköylü'yle yönetim arasında çıkan kriz nedeniyle gerildi. Özköylü'yle yolların ayrılmasının ardından takımı Yücel İldiz'e emanet eden Denizlispor, üst üste galibiyetlerle Süper Lig yarışının en iddialı takımlarından biri haline geldi.İldiz yönetiminde Afyonspor'u 3-0, Altay'ı 3-1, Adanaspor'u 4-2, Boluspor'u 2-1, Giresunspor'u ise 10 kişiyle 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup eden Denizlispor, 20 yıl sonra ilk kez üst üste 5 galibiyet aldı. Denizlispor, Yücel İldiz'le 5 maçta topladığı 15 puanla 28 puana ulaşıp 2. sıraya, direkt Süper Lig hattına tırmandı. Yeşil-siyahlıların lider Gençlerbirliği'yle arasında yalnız 3 puan fark kaldı. Kariyerinde daha önce 2001 yılında Malatyaspor, 2010 ve 2016'da Karabükspor'u Süper Lig'e çıkarmayı başaran ligin en tecrübeli teknik adamlarından İldiz, Denizlispor'da da aynı başarıya ulaşırsa 1. Lig'de 4. kupayı kaldıracak. - Denizli