17.07.2019 12:29
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Denizlispor'a yeni Beşiktaşlı

Denizlispor

SPOR Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer harekatına başlayan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü kiraladıktan sonra aynı kulüpten Enzo Roco'ya da talip oldu.


SPOR Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer harekatına başlayan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ü kiraladıktan sonra aynı kulüpten Enzo Roco'ya da talip oldu. Siyah-beyazlı ekipte az forma şansı bulan 26 yaşındaki Şilili stoper için girişim yapıldığı öğrenildi. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da Roco'nun stoper listesindeki isimlerden biri olduğunu doğruladı. Yeşil-siyahlı ekip stoper hattını daha önce Kayserispor'dan Sapunaru ve Akhisarspor'dan Mustafa Yumlu'yla takviye etmişti.


Kaynak: DHA
Denizlispor, Enzo Roco, Beşiktaş, Spor

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