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Denizlispor, Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda Altınordu ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

04.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:36Denizlispor, Altınordu karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı
Yukatel , Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın deplasmanda ile yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-siyahlıların Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.
Sakatlığı bulunan Cristian Sapunaru'nun katılmadığı antrenmanda, kaleci Adam Stackhowiak ve Kibong M'Bamba'nın takımdan ayrı çalıştığı kaydedildi.
Altınordu maçı kafilesinin şu oyunculardan oluştuğu aktarıldı:
Tolgahan Acar, Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Radoslav Murawski, Recep Niyaz, Sedat Şahintürk, Burak Çalık, Oscar Estupinan, Mehmet Akyüz, Asım Aksungur, Murathan Sütçü.
Öte yandan, kulübün yönetim kurulunda Taner Atilla'dan boşalan üyeliğe yedek yönetim kurulu listesinden Engin Doğrar'ın getirildiği belirtildi.

Türkiye Kupası, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

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