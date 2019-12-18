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Denizlispor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Altınordu'yu konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

18.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:54Denizlispor, Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın 'yu konuk edecek Yukatel , hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son idmana sadece Altınordu maçının kadrosunda yer alan oyuncular katılırken, diğer futbolculara izin verildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından top kapma çalışması yapıldı.
Trabzonspor maçında sakatlık geçiren Zakarya Bergdich'in durumunun, çekilecek MR sonrası belli olacağı ifade edildi.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Kupası, Denizlispor, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

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