Denizlispor ayağa kalkamadı

SÜPER Lig'de milli maç arasının ardından yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde ilk sınavını evinde Fenerbahçe karşısında veren Yukatel Denizlispor sahadan 2-1 mağlup ayrılıp bir türlü çıkışa geçemedi. Sezonun ilk 2 haftasında Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenerek müthiş bir başlangıca imza atan yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe yenilgisiyle galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı deneyimli teknik adam Yücel İldiz'le yollarını ayırıp Özdilek'i dümene geçiren Denizlispor, 8 puanda kalıp düşme hattına iyice yaklaştı.

Bu periyotta Göztepe ve Kayserispor'la berabere kalan Ege ekibi, Konyaspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye kaybetti. Özellikle iç sahada puan toplayamayan Denizlispor, Atatürk Stadı'ndaki son 3 maçında sahadan yenik ayrıldı. İlk 3 karşılaşmasında ise kalesinde gol dahi görmeyen Denizlispor son 5 maçta 10 gol yedi. Üst üste alınan kötü sonuçlar hem camianın hem de taraftarın moralini bozdu. Mehmet Özdilek ise eksiklerinin olduğunu dile getirerek takımda bazı durumların değişeceğini söyledi.

Fenerbahça önünde ikinci yarıda oynanan futboldan memnun kaldığını ancak zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Mehmet Özdilek, "Daha çok çalışmalıyız. Takım olarak kompakt futbol oynayan bir ekip oluşturmalıyız. Geçmişten kalma kötü alışkanlıklarımız var. 8 hafta geçmesine rağmen fizik gücümüz iyi değil. Bunları en kısa sürede aşacağız. Oyun sistemimizde de değişiklikler yapıyoruz. Futbolcularımızın bu sisteme alışmaları gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakmamız gerekiyor" diye konuştu.

İSYAN ETTİLER

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, teknik direktör Mehmet Özdilek ve futbolcu Mustafa Yumlu, Fenerbahçe maçında verilen kararları sert dille eleştirdi. Ali Çetin, haklarının yendiğini belirterek, "Yazıklar olsun. Böyle bir haksızlık eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Bu vicdansızlıktan başka hiçbir şey değil. Bugüne kadar da hep sustuk artık bundan sonra susmayacağız" dedi.

Mehmet Özdilek, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi ile attığı ikinci golde pozisyonun ofsayt olduğunu ve Mustafa Yumlu'ya yapılan faule net penaltı verilmesi gerektiğini dile getirdi. Mustafa ise "Zanka, beni çekti, vurdu, ayağıma çelme taktı. İnanamıyorum. Luiz Gustavo'nun da müdahalesi var. Hakem Fırat Aydınus'a sorduk, ceza sahası içinde olsa bakacakmış ama ceza sahası dışındaymış. Gustavo'nun kendisi bile faul olduğunu söyledi" diye konuştu.

SACKEY'E ISLIK

Denizlisporlu taraftarlar Fenerbahçe maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından büyük üzüntü yaşarken, oyuncuları Isaac Sackey'e tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde topu kaptıran Ganalı oyuncu 69. dakikada yerini Mehmet Akyüz'e bıraktı. Tribünler ise Sackey'i oyundan alındığı sırada ıslıkladı.

- Denizli