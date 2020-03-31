Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Denizlispor Barrow'u sildi

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, koronavirüs salgını yüzünden yönetime haber vermeden ülkesi Gambiya'ya giden Madou Barrow'a sert tepki gösterdi.

31.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:02
Denizlispor Barrow'u sildi

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'da Başkan Ali Çetin, koronavirüs salgını yüzünden yönetime haber vermeden ülkesi Gambiya 'ya giden Madou Barrow'a sert tepki gösterdi. Oyuncunun ikinci kez izinsiz takımdan ayrıldığını ifade eden Başkan Çetin, "Barrow dönse dahi artık bu takımda forma giyemez. Onu affetmeyeceğiz" diye konuştu.

Barrow'un 11 gün önce gittiğini açıklayan Çetin, "Barrow'a ulaşamadık ve görüşemedik. İzinsizce ülkesine kaçmış. Menajeriyle temas kurduk. Ailevi sorunlarının olduğunu söyledi. Kendisiyle daha önce de böyle sorunlar yaşadık. Futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçına çıkmadı. Biz yapıcı davranıp kendisi ile yolumuza devam etmiştik. Gereken disiplin cezalarını uygulayacağız. Geri gelse de artık oynatmak istemiyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Denizlispor, Ali Çetin, Gambiya, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Denizlispor Barrow'u sildi - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

G.Saray’a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı Spor
G.Saray'a bir kötü haber daha! Efsane ismin eşinde koronaya rastlandı
F.Bahçe’den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı Spor
F.Bahçe'den koronavirüs açıklaması: 65 kişinin sonucu negatif çıktı
Pelle’nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları Spor
Pelle'nin model sevgilisinden yürek hoplatan karantina pozları
G.Saray’a Babel’den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi Spor
G.Saray'a Babel'den kötü haber! Sözleşmesi feshedildi
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo’nun yeni maaşları belli oldu Spor
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural’dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk Spor
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural'dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti Spor
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
’Terim korona olmadı’ yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi Spor
"Terim korona olmadı" yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi

Son Dakika Spor Haberleri

14:24: İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Spor 14:16: Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek - Spor 14:16: FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle... - Spor 14:14: Muratpaşa Belediyespor antrenmanı eve taşıdı - Spor 14:13: Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması: Tüm sonuçlar negatif - Spor 14:13: Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Spor 14:00: Fenerbahçe, kadın-erkek voleybol ile kadın basketbolda 65 kişinin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurdu - Spor 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 11:46: Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti - Spor 10:43: Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir - Spor 10:28: Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi - Spor 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber