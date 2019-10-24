Haberler » Güncel » Denizlispor basın toplantısındaki arbede

Denizlispor basın toplantısındaki arbede

Denizlispor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin emniyete götürüldükten sonra salıverilen 3 kişi, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

24.10.2019 18:26Denizlispor basın toplantısındaki arbede
Denizlispor Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısında yaşanan arbedeye ilişkin emniyete götürüldükten sonra salıverilen 3 kişi, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Dün Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski kulüp başkanı Süleyman Urkay, kardeşi Zafer Urkay ve Tuncay Berber ile güvenlik görevlileri arasındaki arbedeye ilişkin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan üçlü tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişinin savcılık sorguları sürüyor.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in dün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısına girmesine izin verilmeyen eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Zafer Urkay ve Tuncay Berber ile kulüp güvenlik görevlileri arasında arbede yaşanmış, ekiplerce emniyete götürülen 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Denizlispor, Ali Çetin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 Şehitlerin isimlerinin yaşatıldığı meyve bahçesi
19:56 Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 30 gözaltı
19:56 10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası
19:54 Bakıcı tarafından darp edildiği iddia edilen yaşlı kadın huzurevine yerleştirildi
19:52 TZOB Başkanı Bayraktar: "Çiftçinin hükümetten beklentisi borçların yapılandırılması"
19:52 Sakarya'da kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
19:50 - Tel Abyad'da hayat normale dönüyor
24.10.2019 20:00:37