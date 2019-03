Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Bu Şehir Artık Süper Lig'i Özledi"

Kaynak: İHA

Spor Toto 1. Lig'de liderliğini sürdüren Abalı Denizlispor 'un Kulüp Başkanı Ali Çetin , hedeflerinin mutlak şampiyonluk olduğunu kaydederek, "Bu şehir artık Süper Lig'i özledi. Futbolcularımız ve bizler inandık. Her şeyden öte bu şehir inandı. Biz bu işi başaracağız" dedi.Spor Toto 1. Lig'de '50' puan toplayan ve başarılı bir grafik sergileyen Denizlispor'da, futbolcular, teknik heyet, yönetim ve şehir, adeta lig şampiyonluğu için bir birine kenetlendi. Ligdeki başarılı grafiğini pazartesi günü oynayacakları Ümraniyespor karşılaşması ile sürdürmek isteyen yeşil-siyahlı ekibin Başkanı Ali Çetin, bu ve bundan sonraki karşılaşmaları şampiyonluk maçı edasıyla oynayacaklarını vurguladı. Başkan Çetin, "Biz emin adımlarlar yolumuza devam edeceğiz. Her türlü engele rağmen bu şehir bu sene bu şampiyonluğu yaşayacak. Biz kimsenin oynadığı futbola ve takımına bakmıyoruz, önümüze sadece kendi işimize bakıyoruz. Her maç bundan sonra bizim için galibiyet maçı. Ondan dolayı biz bu sene şampiyon olacağız. Yönetime ilk geldiğimiz günden itibaren biliyorsunuz bizim bir sloganımız var 'o sene bu sene' diye. Hala 'o' slogana çıkıp bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi."Her şeyden öte bu şehir inandı"'Ligde kopmalar olur mu?' sorusuna yanıt veren ve bu konuda yorum yapmak istemediğini aktaran Başkan Çetin şunları söyledi:"Bizim için her maç bundan sonra şampiyonluk maçı. Hakikaten kazanıyoruz, mücadeleyi veren kazanıyoruz. Biz her türlü zorluğa rağmen bundan sonra her maçta şampiyonluk maçı gibi düşünüp oynayacağız. Bizim için her maç şampiyonluk maçı. Bizim mücadelemiz devam edecek ve inşallah Denizli hak ettiği yerde olacak. Bu şehir artık Süper Lig'i özledi. Futbolcularımız ve bizler inandık. Her şeyden öte bu şehir inandı. Bütün Denizli'yi bundan sonraki maçlara bekliyoruz ve inşallah onlara da mahcup olmayacağız. Biz bu işi başaracağız." - DENİZLİ