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Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "İlk 5 hedefi için tüm mücadelemizi göstereceğiz"

DENİZLİ (İHA) – Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor.

26.09.2019 13:44Denizlispor Başkanı Ali Çetin:
DENİZLİ (İHA) – Süper Lig'in 6. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak Denizlispor'da hazırlıklar sürüyor. Başkan Ali Çetin, "İlk 5 hedefi için tüm mücadelemizi göstereceğiz" dedi.

Süper Lig'e, Galatasaray'ı yenerek güzel bir başlangıç yapan Denizlispor'da, Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor. Ligin 6. haftasında cumartesi günü evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak Denizlispor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine kuruldu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise, Kasımpaşa maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçı kazanmak için ellerinden gelen tüm mücadeleyi göstereceklerini ifade eden Ali Çetin, "Takımın morali çok iyi. Kupa maçı bize moral verdi. Elimizden geleni yapacağız. İlk 5 hedefi için tüm mücadelemizi göstereceğiz. Sakatımız, cezalımız yok" diye konuştu.

Takımın genel performansını değerlendiren Ali Çetin, "Konya maçı hariç, diğerleri fena değildi. Kayseri'de çok güzel futbol oynadık. Avrupa standartlarında futbol oynadık ama şanssızlıklar yüzünden galip gelemedik" dedi.

Taraftara seslenen Ali Çetin, "Bize güvensinler, stadı doldursunlar. Denizlispor bu şehrin markası. Bu markayı Avrupa'ya hep birlikte taşıyalım. Biz elimizden gelen mücadeleyi gece gündüz yapıyoruz. 12. adam bizi yalnız bırakmasın" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizlispor, Kasımpaşa, Ali Çetin, Spor

Kaynak: İHA

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