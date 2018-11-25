Denizlispor Başkanı Çetin, Galibiyeti Zolan'a Hediye Etti

Spor Toto 1. Lig'inin 13. haftasında konuk ettiği Giresunspor
'u 3-2 yenen Denizlispor
'un Kulüp Başkanı Ali Çetin
, galibiyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
'a hediye etti.
Başkan Çetin, maç sonu yaptığı açıklamada, tüm şehrin şampiyonluğa inandığını ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Giresunspor galibiyetini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a hediye ettiklerini ifade eden Çetin, "Galibiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı kesin olarak Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve bu inandığımız yolda bizlerin en büyük destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan beyefendiye hediye ediyoruz." dedi.
Maçı tribünlerden izleyen Başkan Zolan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Son zamanlarda destanlar yazan Denizlisporumuz, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Futbolcu kardeşlerimizi ve inanmış taraftarımızı yürekten kutluyorum. O sene bu sene." ifadelerine yer verdi.
Osman Zolan,Giresunspor,Denizlispor
25 Kasım 2018 Pazar 20:48