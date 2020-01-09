Denizlispor Başkanı Çetin: Nihat Özdemir'in olduğu yerde yanlış bir şey olmaz

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un Başkanı Ali Çetin, Türk futbolunun daha iyi yerlere geleceğine inandığını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i yıllardır tanırım. Özdemir'in olduğu yerde yanlış bir şey olmaz. Onun olduğu dönemde asla bir usulsüzlük olacağını düşünmüyorum" dedi.

Denizlispor yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, Denizlisporlu yöneticiler ve basın mensupları katıldı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, gazeteciliğin zor ve kutsal bir meslek olduğunu belirterek basın mensuplarının gününü kutladı.

"MİNİMUM 2 İSMİ KADROMUZA KATACAĞIZ"

Denizlispor'un başarısı için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Çetin, "Denizlispor emin ellerde. Takım için gece gündüz koşturuyoruz. Ara dönemde transfer çok zor. 6 futbolcuyla görüşüyoruz. 2 ya da 3'ünü sonuçlandıracağız. Bütçemize göre hesap yapmamız lazım. İmza atmadan lanse edemiyoruz. Minimum 2 ismi kadromuza katacağız. Transferleri ilk maçımıza yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Antalya'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Çetin, "Özdemir, bu işin duayenlerinden birisidir. Sorunların çoğunu biliyor. VAR sistemiyle ve hataların mininum seviyeye indirilmesiyle ilgili görüşmeler yaptık. Türk futbolunun daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Kendisini yıllardır tanırım. Özdemir'in olduğu yerde yanlış bir şey olmaz. Onun olduğu dönemde asla bir usulsüzlük olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşmuş olabilir. Bir insan bir insanla oturabilir. Bu iddialar bence doğru değil" dedi.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilerleyebildikleri yere kadar gitmek istediklerini, önceliklerinin Süper Lig olduğunu kaydetti. Ligin 2'nci yarısını 47-50 puan arasında tamamlamak istediklerini ifade eden Çetin, "Öncelikli olarak hedefimiz ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra da belli başlı hedefleriniz olmalı. İlk 5 ile aramızdaki puan farkı 7. İlk yarıda 2 maç kazansak daha üst sıralarda olabilirdik. Hedefimizden sapma yok. Hedefsiz bir yere gidilmiyor. Öncelikli amacımız uzun yıllar bu ligde kalabilmek. Denizlispor'un düşme tehlikesi yaşamadan Süper Lig'de var olması lazım. Bu yıl belki ilk 5 ya da ilk 6 olabilir ama önümüzdeki yıl bu takım şu an Demir Grup Sivasspor'un olduğu yerlerde olabilir" şeklinde konuştu.

SAPUNARU'YLA YOLLAR AYRILIYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, savunma oyuncusu Cristian Sapunaru ile de yolların ayrılacağını açıkladı. 3 gündür takımla birlikte antrenmanlara çıkmayan Rumen oyuncu ile karşılıklı anlaşılıp takımdan gönderileceğini kaydedildi. Yeşil-siyahlı ekipte kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz affedilip kampa dahil edilmişti. Denizlispor'un 22 yaşındaki sağ beki Emre Sağlık ise sezon sonuna kadar 3'üncü Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'a kiralandı. Horoz'un transferde Hırvatistan 1'inci Lig ekibi HNK Gorica forması giyen 24 yaşındaki Boşnak stoper Aleksandar Jovicic'i gündeme aldığı öğrenildi.

Denizlispor, Antüalya kampında yarın saat 13.00'te Balıkesirspor'la hazırlık maçı oynayacak.

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Toplantıdan detaylar

Başkan Ali Çetin'in konuşması