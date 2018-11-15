Denizlispor Başkanı Çetin: 'Yerine Getiremeyeceğimiz Sözler Vermeyeceğiz'

Başkan Ali Çetin yaptığı yazılı açıklamada, Denizlispor'un şeffaf bir yönetim anlayışıyla yönetileceğini belirterek, "Kulübe olan bakış açısını mutlaka değiştireceğiz. Bu bakış açısını değiştirmenin tek yolu şeffaflık. Yönetim kurulu üyelerimize günlük kasa hareketlerini paylaşıyoruz. Çok yakın zamanda resmi internet sayfamızdan mali konularla ilgili net paylaşımlar da yapacağız. Kulübe gelen bağışlar ve yapılan harcamalar sitemizden takip edilebilecek ve bilançomuz hakkında net bilgiler kamuoyuna aktarılacak. Mali anlamda yapılan çalışmalar hakkında herkes bilgi sahibi olacak. Denizlispor'a bakış açısı mutlaka değişecek ve bu bizim yönetimimizin eseri olacak" dedi.

Sadece mali tabloda değil sportif anlamda da başarıların devamının geleceğini belirten Ali Çetin, "Takımımızın sportif başarısını herkes görüyor. Daha da başarılı olacağız. 'O sene bu sene' dedik ve bunun gerçekleşmesi için her şey yapılacak. Futbolcularımıza verdiğimiz her sözü tutacağız. Yerine getiremeyeceğimiz sözler vermeyeceğiz. Daha da profesyonel adımlar atacağız. Atmak zorundayız" diye konuştu.

Büyük bir aile olduklarını sözlerine ekleyen Çetin, "Gerek personelimiz, gerek en büyük gücümüz taraftarımız ve hatta tüm paydaşlarımız ile ilgili bazı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşacağız. Camiayı ilk kez bu kadar hevesli ve istekli görüyorum. Biz de bunun bilinci ile yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.