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Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması çıktı, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

15.08.2019 14:33 Denizlispor başkanı ile restoran görevlileri arasında
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranın görevlileri arasında "rezervasyon" tartışması çıktı, olaya müdahale eden polis ekipleriyle yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
İddiaya göre, eşi, iki oğlu ve aile yakınlarıyla birlikte dün akşam 19.00 sularında Fethiye'deki bir restorana giden Ali Çetin ile restoranın işletmecisi ve garsonlar arasında "rezervasyon" nedeniyle tartışma yaşandı.
Olaya sonradan müdahale eden polis ekipleri ile Çetin arasında yaşanan kısa süreli arbede sonrası ise taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Restoran işletmecisi ve garsonların ifadelerinin ise olayın görgü tanığı olarak alındığı, bu kişilerin herhangi bir şikayetlerinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizlispor, Ali Çetin, Fethiye, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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