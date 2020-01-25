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Denizlispor, Ben Youssef'i kadrosuna kattı

Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Tunuslu savunmacı Syam Ben Youssef'i kadrosuna dahil etti.

25.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:00Denizlispor, Ben Youssef'i kadrosuna kattı

Yukatel , ile yollarını ayıran Tunuslu savunmacı Syam Ben Youssef'i kadrosuna dahil etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Syam Ben Youssef'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 30 yaşındaki stoper için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.  Deneyimli savunmacı, Burak Özsaraç'ın da hazır bulunduğu törende kendisini Denizlispor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.



Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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