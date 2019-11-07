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Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

07.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:10 Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Denizlispor, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu Sivasspor yenilgisinin ardından, Beşiktaş maçı için ara vermeden hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Estupinan'ın Beşiktaş karşılaşmasında forma giymeme durumunun olduğu belirtildi. Uzun zamandır sakatlığı devam eden Rodallega ile kart cezası bulunan Sapunaru da takımla çalışmalara katıldı.

Denizlispor, 10 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (1)
TARKAN VE KURT: geçen hafta evinde sivasa karşı bir pozisyona bile giremedin beşiktaş parçalar sizi
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