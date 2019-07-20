Haberler» Spor» Haber

Denizlispor, Claro'dan vazgeçti

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Brezilyalı savunmacı Luccas Claro transferinden vazgeçti.

20.07.2019 11:44 Denizlispor, Claro

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Brezilyalı savunmacı Luccas Claro transferinden vazgeçti. Denizli'ye gelerek yönetimle görüşen ve sağlık kontrolünden geçen deneyimli oyuncu hakkında açıklama yapan yeşil-siyahlılar, "2019-2020 Süper Ligi'nde mücadele edecek olan kulübümüz A Takımı için yürütülen transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Luccas Claro ile görüşülmüştür. Futbolcu Denizli'ye davet edilmiştir ancak transfer komitemiz ile futbolcu ve menajerleri arasında yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştır" ifadeleri kullanıldı.


- Denizli
Kaynak: DHA
Gençlerbirliği, Denizlispor, Denizli, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:13   Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası
12:13   Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları
12:09   Trabzonspor Avusturya'ya gitti
12:07   Türk sporunda badmintonda ilki başaran Neslihan'ın hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları
12:06   Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak
12:00   Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti
11:58   Başkan Aktaş'tan dev maratona start