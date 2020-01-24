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Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, 35 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdığını açıkladı.

24.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:12Denizlispor, Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Denizli , 35 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Sapunaru ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Denizlispor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sezon başında takım kadrosuna Kayserispor'dan dahil edilen Sapunaru'nun sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Cristian Sapunaru ile karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze katkıları için teşekkür eder bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

Kayserispor, Denizlispor, Cristian, Spor

Kaynak: İHA

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