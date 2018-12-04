Denizlispor'da 7 Bin Bilet Satıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor
'un hafta sonu yapacağı Gençlerbirliği
maçı için 24 saat içerisinde 7 bin bilet satıldığı bildirildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, pazar günü saat 16.00'da oynanacak Gençlerbirliği maçının biletlerinin satışa çıktığı, Denizlispor taraftarının biletlere ilgisinin yüksek olduğu belirtildi.
Biletlerin internet üzerinden ve Denizli Atatürk
Stadyumu önündeki Passolig gişelerinden alınabildiğine işaret edilen açıklamada, "Biletlerimizin satışa çıkmasının ardından 24 saat geçmeden 7 bin bilet satılmıştır. Kapalı tribününde 300 kişilik yer kalırken, maratonda 800 bilet kaldı." denildi.
Maç günü gişelerde Passolig kart çıkartma işlemlerinin yapılmadığı vurgulanan açıklamada, gişelerden Passolig kartı almak isteyen taraftarların maç gününden önce işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiği, stadyum önündeki Passolig gişelerinin 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verdiği kaydedildi.
Gençlerbirliği,Denizlispor
04 Aralık 2018 Salı 13:37