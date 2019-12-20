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Denizlispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Denizlispor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

20.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:02 Denizlispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
, Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.

Denizlispor'da Süper Lig'de karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlandı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme maçında Altınordu ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular fitness çalışması gerçekleştirirken diğer oyuncular normal antrenman programında çalıştı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayıp teknik ve taktik çalışmalarla sona erdi. Kasık tendonunda yırtılma meydana gelen ve yaklaşık 1.5 ay takımdan ayrı kalacak olan sol kanat oyuncusu Zakarya Bergdich antrenmana katılmadı.

Denizlispor'da kart cezalısı olan Mustafa Yumlu ve sakat olan Zakarya Bergdich, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Horozlar yarın sabah yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

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