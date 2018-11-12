Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, Personellerin Sorunlarını Dinledi

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:58



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:58

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, kulüp yöneticileri ve personeliyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, Başkan Ali Çetin'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Taner Atilla ve Engin Şahin, yöneticiler ile kulüpte görevli personeller katıldı. Toplantıda, personelin sorunlarını dinleyen Başkan Çetin, sorunlara çözüm odaklı öneriler sunarak, "Bizler burada birer aileyiz. Sizlerin performansı a takımı direkt olarak etkiliyor. Hepinizin elinden geldiği gayreti göstererek çalıştığına inanıyorum. Sizlerden beklentimizi biliyorsunuz. Bu doğrultuda çalışarak bu takımı beraber şampiyon yapacağız. Bu kulüpte herhangi bir karmaşıklık olmamalı herkes görevini en iyi şekilde icra etmeli" dedi. - DENİZLİ