Denizlispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

19.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:16
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve açma-germe çalışmasının ardından topla pas çalışması yaptı.
Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun bir süreden sonra ligin başlamasıyla hemen hemen her takımda ikişer-üçer sakatlık olduğunu belirtti.
Takımların sakatlıklarla mücadele etmeye çalıştığını dile getiren Uygun, şunları söyledi:
"Bunu zaten yaklaşık olarak 1,5 ay önce de söyledim. Çapraz kopmaları, tendon kopmaları, ayak kırılmaları ve bu tarz şeylere hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yaşanan süreçte biz kendi fikirlerimizi ve olması gerekenleri, bu pandemideki çıkacak olan sorunları anlatmaya çalıştık ama maalesef süreç buraya kadar geldi. İlk maçımızı da oynadık. Evet 1-2 sakatımız da oldu. Bununla beraber takımımızdan ayrılan önemli isimler de olmuştu."
Beşiktaş maçının önemine dikkati çeken Uygun, "Şimdi evimizde Beşiktaş gibi topa sahip olma yüzdesi yüksek olan bir takımla oynayacağız. Kaliteli futbolculardan kurulu bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Kalan maçları en iyi şekilde bitirebilmek adına Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz. diye konuştu.
Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'un takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Uygun, futbolcusunun takımla çalışmalara devam ettiğini kaydetti.
Olcay Şahan: "Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz"
Tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, bu süreçte çok iyi hazırlandıklarını ama lige mağlubiyetle başladıklarını belirterek, "Onun telafisini bu hafta yapmak istiyoruz. Beşiktaş'a karşı güzel bir galibiyet almak istiyoruz, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Zor maç olacağını biliyoruz ama içeride oynuyoruz ve son 4-5 haftaya bakarsak hocamızla inanılmaz güzel bir süreç yakaladık. Çok da başarılı gidiyoruz. O yüzden de galip geleceğimize inanıyoruz. Eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor ama şu an o heyecan içinde değilim. Belki maç saati olur o heyecan. Galip gelmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an sadece maça odaklıyız. Kendi heyecanımı kenara bırakıp Denizlispor'un galibiyeti için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Yukatel Denizlispor'u ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, antrenman için sahaya çıkan futbolculara Beşiktaş maçında başarı diledi. Vali Atik, kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre antrenmanı izledi.
Öte yandan Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi Denizlisporlu oyunculara, teknik heyete ve maçta görev alacak tüm çalışanlara Kovid-19 testi uygulandığı, sonuçların yarın belli olacağı bildirildi. Denizlispor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Haber

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