Denizlispor'da Burak'a Pankartlı Destek

13 Aralık 2018 Perşembe 12:43



13 Aralık 2018 Perşembe 12:43

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçından beraberlikle ayrılmasına rağmen 2'nci sırada direkt Süper Lig hattındaki yerini koruyan Denizlispor'da lider Gençlerbirliği'yle zirve yarışında oynanan karşılaşmada mutlak bir golü kaçıran Burak Çalık'a taraftardan destek geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda geçtiğimiz pazar günü oynanıp 0-0 biten karşılaşmanın 79'uncu dakikasında çok net bir pozisyondan yararlanamayan tecrübeli yıldıza moral vermek için taraftarlar, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman sahasına pankart astı."KAÇAN 3 PUAN OLSUN, BURAK ÇALIK CANIN SAĞOLSUN"Pankartta, "Bizim hiç şüphemiz yok ki kaçırdığın gole herkesten çok sen üzüldün. Şimdi kaldır başını aynı hırsla mücadeleye devam et. Sezon sonunda şampiyonluk kupası senin elinde yükselecek. Kaçan 3 puan olsun, Burak Çalık canın sağolsun" ifadeleri yer aldı.Bu sezon ligde daha önce 5 gol atan Burak, maç sonrası camiadan özür dileyip sezon sonunda şampiyonluk kupasıyla kendisini affettireceğini söylemişti. Denizlispor yönetimi de kulübe kentten destek bulmak için temasları sürüyor. Kenti yeşil-siyah renklerle donatmak için bayrak projesi başlatan yönetim, firmalardan reklam alıp gelir elde etmeyi planlıyor.- Denizli