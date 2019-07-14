Denizlispor'da Çetin'den transfer mesajı

SPOR Toto Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer harekatına girişen Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin'in sosyal medyada paylaştığı mesaj, taraftarı heyecanlandırdı. Dış transferde daha önce Trabzonspor'dan Rodallega, Akhisarspor'dan Mustafa Yumlu, Kayserispor'dan Lopes ile Sapunaru, Sivasspor'dan Tolgahan ve Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'ü renklerine bağlayan Ege temsilcisinde Çetin, sosyal medya hesabında, "Bir gün herkes Denizlisporlu olacak, 1 günde 5 transfer, hedef ilk 5" notunu takipçileriyle paylaştı. Başkan Çetin'in 5 transfer mesajı taraftarda merak uyandırdı.

Transfer çalışmaları kapsamında Leeds United'ın geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen forveti Hadi Sacko ve bonservisi elinde olan Mısırlı kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba ile prensipte anlaşıp imza attırmayı bekleyen Denizlispor, iç transferde uzun görüşmeler sonrası el sıkıştığı Aissati'yle de hafta içinde nikah tazeleyecek. Yeşil-siyahlı yönetim, Bursaspor'dan ayrılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yla da görüşmelerini sürdürüyor.

ÇİM SERİMİ BAŞLADI

YENİ sezon öncesi zemin yenileme ve kapasite artırma çalışmaları süren Denizli Atatürk Stadı'nda çim serimi başladı. Sahada drenaj sistemi yenilenirken yeni çimler de yerleştiriliyor. Yönetim, stadı 16 Ağustos'ta başlayacak sezona yetiştirmeye çalışıyor. Statta zemin 2 metre aşağıya çekilirken, tribün altlarına eklenecek ilave tribünlerle kapasite 3 bin 500 artırılacak. Atatürk Stadı'nın 15 bin olan kapasitesi Süper Lig'de 18 bin 500'e çıkacak. Maraton tribünün üzerinin kapatılması çalışmalarının ise sezon içine sarkması bekleniyor.

( )

- Denizli