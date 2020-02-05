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Denizlispor'da çifte şok

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak ikinci yarıda henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor'da sakatlık kabusu yaşandı.

05.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:35Denizlispor'da çifte şok

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak ikinci yarıda henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel 'da sakatlık kabusu yaşandı. Yeşil-siyahlılarda, Göztepe karşılaşmasının 7'nci dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan orta saha Onazi'nin en az 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Çekilen MR'da Onazi'nin sağ kasığında yırtık tespit edildi. Denizlispor'da antrenmanda darbe alan sağ bek Lopes'in de 1 ay boyunca takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Ege ekibinde sakatlıkları yüzünden kaleci Tolgahan ve sol bek Bergdich de son maçlarda görev alamadı.

Tolgahan'ın tedavisinin sona erdiği ve hafta içinde takımla idmanlara başlayacağı bildirildi. Yeşil-siyahlılarda Göztepe maçında sarı kart gören Aissati'nin de cezalı duruma düşmesi teknik ekibi sıkıntıya soktu. Deneyimli orta saha oyuncusu bu hafta deplasmanda oynanacak İttifak Holding maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Mehmet Özdilek, eksiklere rağmen Konyaspor müsabakasında en iyi oyunlarını sergileyip istedikleri sonucu alacaklarını dile getirdi. Özdilek, "Göztepe maçındaki futbolumuzu sürdüreceğiz. Bu şekilde oynarsak başarılı oluruz" dedi.



Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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