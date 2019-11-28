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Denizlispor'da galibiyet primi 25'er bin TL

SÜPER Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek evinde 4 maç sonra galip gelen Yukatel Denizlispor'da oyunculara prim müjdesi geldi.

28.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:47Denizlispor'da galibiyet primi 25'er bin TL

SÜPER Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek evinde 4 maç sonra galip gelen Yukatel 'da oyunculara prim müjdesi geldi. Aldığı 3 puanla rahatlayan yeşil-siyahlılarda Başkan Ali Çetin, Çaykur Rizespor galibiyeti için 25'er bin TL prim dağıtılacağını açıkladı. Pazar günü saat 14.00'te Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak Ege ekibinde oyuncular da yönetime galibiyet sözü verdi. Denizlispor'da zorlu deplasmanda kart cezalısı orta saha Murawski'nin yanı sıra Çaykur Rizespor maçında sakatlanan sağ bek Zeki forma giyemeyecek.

Takımda moral ve motivasyonun çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Çetin, Gaziantep'ten de zaferle döneceklerini iddia etti. Çaykur Rizespor galibiyetiyle ölü toprağını üzerlerinden attıklarını vurgulayan Çetin, "Bu galibiyete gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Gaziantep'te iki önemli eksiğimiz olacak. Ancak ben takımıma gönülden inanıyorum. Bundan sonra, ilk yarıda kalan bütün maçlardan puan almanın hesabını yapıyoruz. Futbolcular da bunun farkında. Bizim takım gol atınca rahatlıyor ve herkesin motivasyonu artıyor. Oyuncularım sorumluluğunun bilincinde. Gaziantep'ten de eli boş dönmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.



Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

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