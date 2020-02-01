Haberler » Spor » Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor - Spor

Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor

Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

01.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:52Denizlispor'da Göztepe hazırlıkları sürüyor
, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleştirdiği antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı, top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Çalışmanın son bölümü ise taktik çalışma ile tamamlandı. Dün gerçekleşen antrenmanda bileğinden sakatlanan Tiago Lopes ve sakatlığı süren Hadi Sacko, bugün yapılan çalışmaya katılmadı.

Tedavisi devam eden Tolgahan Acar fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam ederken, darbeye bağlı ağrıları bulunan Özgür Çek tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı düz koşu yaptı. - DENİZLİ

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:07:39