Denizlispor'da Hedef 3 Puan

Kaynak: İHA

Hafta sonu oynayacakları Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da futbolcular, son 12 haftada oynayacakları bütün karşılaşmaların kendileri için final gibi olduğunu kaydederek, her maça 3 puan parolasıyla çıktıklarını söyledi.Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında kendi Osmanlıspor'u ağırlayacak olan Denizlispor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik ve kondisyon ağırlıklı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, şampiyonluğa kenetlenmiş durumda. Takımın bu seneki transferlerinden Oğuz Yılmaz, kendisine görev verilmesi halinde elinden gelenin fazlasını ortaya koymak için çaba sarf edeceğini kaydetti. Maçtan galibiyetle ayrılmak istediğini vurgulayan Yılmaz, "Her zaman olduğu gibi bu hafta da sahaya galibiyet için çıkacağız. Sonuçta kovalanan takım biziz herkes bizim peşimizde biz kaçmaya devam edeceğiz. Hedefimizi olan Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Uzun zamandır bekliyorum bu taraftarın önüne çıkmak için gerçekten çok istiyorum. Heyecanlıyım da yani hocam görev verirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Kimin oynadığı önemli değil. İkinci ile oynayacağız ve kazanmamız gereken bir maç" diye konuştu."Oynadığım taktirde yine elimden geleni yapacağım"Takımın sol kanat oyunculardan Gökhan Süzen de, kendileri için artık her maçın final maçı gibi olduğunu ve sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıktıklarını ifade etti. Takımda oynayan ya da yedek bekleyen bütün herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Süzen, şunları söyledi:"3 puan gibi bir averajımız var ve bu hafta da bir altımızdaki takım ile oynayacağız. Zorluk derecesi çok yüksek maçlara geliyoruz yavaş yavaş. Final maçları oynuyoruz sürekli. Umarım bu maçtan da alnımızın akıyla çıkarız puan farkını açıp ve avantajımızı arttırırız. Ben maçtan önce de söylemiştim eliminden geleni yapacağım. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Oynayıp oynamamak çok önemli değil. Burada ne kadar oynayıp ve bu takıma ne verebilmek önemli. 12 haftalık bir periyot var önümüzde ve herkesten maksimum katkı görmemiz gerekiyor bu hafta. Oynadığım taktirde yine elimden geleni yapacağım ve üstüne koyarak devam etmeye çalışacağım. Oynamadığım takdirde de ne zaman görev verilirse o zaman elimden geleni yapacağım çünkü takım olmak bunu gerektiriyor." - DENİZLİ