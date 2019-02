Denizlispor'da İldiz Hata İstemiyor

Kaynak: DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Osmanlıspor'a yenilerek liderliği averajla rakibine kaptıran Denizlispor, cumartesi günü Şanlıurfa'da karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçına iddialı hazırlanırken teknik direktör Yücel İldiz, son yılların en çekişmeli sezonunu yaşadıklarını söyledi.Kendileriyle birlikte zirvede Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin 47'şer puana sahip olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Maratonun ne kadar çekişmeli geçtiğini görüyoruz. Sadece ilk 3 takım değil, gerideki ekiplerin de Süper Lig şansı var. Herkes fırsat kolluyor. Kıyasıya yarış ligimizin kalitesini artırıyor. Biz kendi penceremizden bakacağız. Her maçımız final, hata yapmamalıyız. Artık hedef ve kovalanan takımız. Osmanlıspor maçı hariç her karşılaşmada hesabımız tuttu. Tek amacımız Süper Lig'e adımızı yazdırmak" diye konuştu.Bu haftaki rakipleri Elazığspor'un kurtuluş mücadelesi verdiğini hatırlatan Yücel İldiz, "Rakibimiz düşme hattında. Bu da maçın zorluk seviyesini mutlaka artıracak. Ancak biz de şampiyonluk istiyoruz. İki takımın kayba tahammülü yok. Maç çok çekişmeli ve zorlu geçecek. Kendi işimize bakacağız. Şanlıurfa'dan kazanıp döneceğimize inanıyorum. Bizim için iç saha ya da deplasman fark etmez. Süper Lig diyorsak her yerde galip gelmesini bileceğiz" yorumunu yaptı.Yeşil-siyahlılarda Yücel İldiz'in kart cezalısı Recep Niyaz'ın yerine Mbamba'yı orta alanda oynatacağı, Aissati'yi ise forvetin arkasına çekeceği bildirildi. Ege ekibinde cezasını tamamlayan Abdulkerim'in de Oğuz'un yerine stoperde şans bulacağı öğrenildi. - Denizli