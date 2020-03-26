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Denizlispor'da izin uzadı

SÜPER Lig'de koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Yukatel Denizlispor'da tatil süreci sonrası bugün gerçekleşmesi planlanan ilk antrenman iptal edildi.

26.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:34
Denizlispor'da izin uzadı

SÜPER Lig'de koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Yukatel Denizli spor 'da tatil süreci sonrası bugün gerçekleşmesi planlanan ilk antrenman iptal edildi. Salgının spor dünyasına da sıçramasının ardından yeşil-siyahlılarda takıma verilen izin 4 gün daha uzatıldı. Futbolcuların şimdilik 30 Mart Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanmasına karar verildi. Yabancıların da bu büre zarfından kesinlikle yurt dışına çıkmayacakları açıklandı.Futbolcuların evlerinde verilen programa göre bireysel antrenmanlarını sürdüreceği bildirildi. Denizlispor, tüm takıma koronavirüs testi de yaptıracak. Teknik direktör Bülent Uygun, herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini yineledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Herkes sağlığına dikkat edecek. En sıkı önlemleri alacağız. Pazartesi gününe kadar oyuncularımız ve bizler evlerimizde kalacağız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz" diye konuştu.


- Denizli
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Kaynak: DHA

Etiketler: Denizlispor, Spor

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Haberler ›› Spor ››Denizlispor'da izin uzadı - Spor
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