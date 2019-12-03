Haberler » Spor » Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı - Spor

Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı.

03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06Denizlispor'da Kerem Can kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyebildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, KEREM CAN AKYÜZ, Denizlispor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:52 Maçın ardından - Spor
15:51 EURO 2020 biletleri yarın satışa çıkacak - Spor
15:49 Karesi'de engelsiz spor şenlikleri - Spor
15:45 Altay'da Karafırtınalar dönemi bitti - Spor
15:44 TFF Başkanı Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı - Spor
15:32 Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı - Spor
14:59 Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı - Spor
13:57 Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı - Spor
13:52 Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi - Spor
13:45 Miha Zajc'a Genoa talip oldu - Spor
15:48 PKK'lı teröristlerin telefon kullanması sözde örgüt yönetimi tarafından yasaklandı ve ilkel yönteme dönülmesine karar verildi. - Haberler
15:36 Otomobilin tırın altına girdiği kazada 1'i bebek 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:58:16