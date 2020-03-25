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Denizlispor'da Kolombiya rüzgarı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Kolombiyalı futbolcular, skora yaptığı katkıyla dikkat çekti.

25.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:03
Denizlispor'da Kolombiya rüzgarı

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'da Kolombiyalı futbolcular, skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. Süper Lig'de 26 gol atan yeşil-siyahlı ekip, bunların 10'unu Rodallega ve Estupinan'ın ayağından buldu. Ege temsilcisinden sezonun en golcü ismi Rodallega oldu. Kolombiyalı forvet, çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı. Rodallega'nın vatandaşı Oscar Estupinan da 4 golle ikinci sırada yer aldı. Denizlispor, ligde attığı 26 golün 10'unu Kolombiyalı futbolcularının ayağından bulmuş oldu.

Denizlispor, bu sezon gol yollarında savunmasından da önemli katkı aldı. Defansın göbeğinde oynayan Mustafa Yumlu 3 golün altına imza attı. Deneyimli oyuncu performansıyla dikkat çekerken taraftarların da sevgisini kazandı. Savunmanın sağında görev yapan Zeki Yavru da 3 asist yaparak skora katkı sağlayan isimlerin başında geldi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Denizlispor, Spor

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