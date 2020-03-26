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Denizlispor'da koronavirüs önlemleri

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların çalışmalarına evlerinde devam ettiğini, tesislere çalışanlar dışında girişlerin yasaklandığını, personelin büyük bölümünün izne ayrıldığını bildirdi.

26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Denizlispor'da koronavirüs önlemleri
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un kulüp başkanı Ali Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların çalışmalarına evlerinde devam ettiğini, tesislere çalışanlar dışında girişlerin yasaklandığını, personelin büyük bölümünün izne ayrıldığını bildirdi.
Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alındığını belirtti.
Ülke olarak kritik günlerden geçildiğine işaret eden Çetin, şunları kaydetti:
"Evde kal' çağrısına biz de kulüp olarak mümkün olduğu kadar riayet etmek istiyoruz. Bu sebeple tesislerimizde gerekli önlemleri aldık. Bu dönemde tesislerde asgari personel görev alacak. Tesislerimize çalışanlar dışında girişler yasaklanmıştır. Diğer personel izinli sayılacak. Oyuncularımız da teknik heyetin raporu doğrultusunda evlerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu zorlu günleri hep birlikte, karar vericilerin çağrılarına uyarak atlatacağımıza inancımız tam. Lütfen evde kalmaya devam edelim."
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Kaynak: AA

Etiketler: Denizlispor, Ali Çetin, Spor

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Haberler ›› Spor ››Denizlispor'da koronavirüs önlemleri - Spor
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