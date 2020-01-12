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Denizlispor'da kupa hazırlıkları başladı

Antalya'daki kamp hazırlıklarını tamamlayan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı.

12.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:22Denizlispor'da kupa hazırlıkları başladı
'daki kamp hazırlıklarını tamamlayan , Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı maçı için hazırlıklara başladı.

Antalya'daki 1 haftalık devre arası kamp çalışmalarını bitirmesinin ardından evine dönen yeşil-siyahlı ekip, bir günlük izinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın Son 16 Turu'ndaki rakibi olan Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirildi. Yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

Antrenmana tedavileri süren Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich katılmadı.

Denizlispor, 16 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Trabzonspor'a konuk olacak. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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