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Denizlispor'da kupa mesaisi

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

14.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:54Denizlispor'da kupa mesaisi
, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcıları yakından takip edip, sık sık fikir alış verişinde bulundu. İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başlayıp, istasyon çalışması ile devam etti. İdman pas ve şut çalışmasının ardından sona erdi.

Antrenmanda eksik bulunmazken, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich takımdan ayrı çalıştı.

Kart cezası bulunan Badou Barrow maç kadrosunda yer almazken, Isaac Sackey ve Zakarya Bergdich'in de oynaması zor görünüyor. Denizlispor kafilesi yarın akşam Trabzon'a yolculuk edecek. Mücadele perşembe günü 20.30'da oynanacak. - DENİZLİ

Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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