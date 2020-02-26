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Denizlispor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, evinde oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

26.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:12Denizlispor'da Malatyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 24. haftasında , evinde oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Denizlispor, pazar günü saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Yeşil - siyahlı ekip ardından pas çalışmalarıyla idmana devam ederken, dar alanda oynanan çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Öte yandan Denizlispor'da tedavisi sona eren Onazi takımımız ile birlikte çalışmalara başladı. Tedavileri devam eden Tiago Lopes, Kibong Mbamba ve Zakarya Bergdich fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etti. - DENİZLİ

Malatyaspor, Denizlispor, Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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