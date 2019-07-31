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Denizlispor'da Mehmet'e Avustralya'dan kanca

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonuna iddalı hazırlanan Yukatel Denizlispor'un kaptanı Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip çıktı.

31.07.2019 11:20 Denizlispor'da Mehmet'e Avustralya'dan kanca

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonuna iddalı hazırlanan Yukatel Denizlispor'un kaptanı Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan talip çıktı. Tecrübeli golcü için Western Sydney Wanderers kulübü yeşil-siyahlıların kapısını çaldı. Resmi teklifi Denizlispor'a ileten Avustralya ekibinin cevap beklediği bildirilirken, kurmayların Mehmet Akyüz'e karşılık 1 milyon euro gibi bir bonservis bedeli isteyeceği iddia edildi. Deneyimli futbolcunun da kariyerine farklı bir boyut getirmeyi planladığı ve Avustralya'ya gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Denizlispor'a 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen 33 yaşındaki forvet, ilk yılında 15 maçta 12 gol attı. Geçen sezon ise 34 lig maçının tamamında forma giyen Mehmet, 15 kez fileleri sarsıp elde edilen şampiyonluğun baş mimarlarından biri oldu. Dış transferin de en hareketli kulübü olan Denizlispor'un son olarak Kayserispor forması giyen orta saha Şamil Çinaz'la ilgilendiği iddia edildi. Şamil'e teklifin yapıldığı ve yanıt beklendiği kaydedildi.
Öte yandan Çaykur Rizespor'un Denizlispor'un stoperi Oğuz Yılmaz'a talip olduğu açıklandı.



Mehmet Akyüz, Denizlispor, Avustralya, Spor

Kaynak: DHA

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