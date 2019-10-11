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Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi

Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından takım başına Mehmet Özdilek getirildi.

11.10.2019 15:41Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi
Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz ile yolların ayrılmasının ardından takım başına Mehmet Özdilek getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz salı günü Teknik Direktör Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile buluştu ve yapılan görüşmede sezon sezonuna kadar anlaşma sağlandı.

Mehmet Özdilek'in yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Tecrübeli teknik adam en son Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştırmıştı. - DENİZLİ

Mehmet Özdilek, Yücel İldiz, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

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