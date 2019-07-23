Denizlispor'da minyatür kupalara büyük ilgi

SÜPER Lig'de 9 yıl aradan sonra mücadele edecek Yukatel Denizlispor transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, yönetimin takıma gelir sağlamak amacıyla başlattığı minyatür kupa satışları büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonluk kupasının 26,5 ve 13 santimetre uzunluğunda iki farklı minyatürünü satışa çıkaran kurmaylar, ciddi rakamlar elde ettiklerini söyledi. Başkan Ali Çetin 26,5 santimetre yüksekliğinde olan gümüş ve altın kaplama kupanın bin 500 TL, 13 santimetre yüksekliğinde olan kupanın ise 500 TL olduğunu belirterek, "Şu ana kadar taraftarımız 150 adet kupayı aldı. Bizim için iyi bir gelir oldu" dedi.

Tüm camia ve taraftarın kulübe destek verdiğini ifade eden Çetin, "Biz, nokta atışı transferlerin ve stadyum inşaatının yanı sıra takımın mali yapısını da güçlendirerek Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışıyoruz. Pek çok futbol kulübünün yaşadığı mali sıkıntılara karşılık Yukatel Denizlispor, ciddi reklam anlaşmaları yaparak ve yeni ürünler geliştirerek Denizli'den her kesimin desteğini kazanıyor. Hem takıma katkı sağlamak hem de 9 yılın ardından gelen bu başarının simgesine ofislerinde yer vermek isteyen taraftarlarımız minyatür kupalara büyük ilgi gösteriyor" dedi.