21 Kasım 2018, 15:05
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Denizlispor'da Olağanüstü Kongre Kararı Alındı

Denizlispor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.

Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, daha güçlü bir  yönetime ihtiyaç olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu karar yönetim kurulu kararı ile seçilen başkanımız Ali Çetin'in  görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu  üyelerini belirlemesi ve Denizlispor menfaatleri göz önüne alınarak alınmıştır.  Daha güçlü bir yönetim ile o senenin bu sene olacağına inanıyor, mevcut  başkanımız Ali Çetin'in kongrede yeni bir liste ile tekrar aday olacağını  kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Vizyon sahibi bir yönetim oluşturmak isteyen  başkanımız Ali Çetin'in kararı doğrultusunda oy birliği ile kabul edilen  olağanüstü genel kurul toplantısı, 6 Aralık'ta Denizli Atatürk Stadyumu Basın  Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecektir. İlk kongrede seçim sürecini  tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir. Tek  hedefimiz olan şampiyonluğun bu yoldan geçtiğine inandığımız için almış olduğumuz  kongre kararımızın Denizlispor camiasına hayırlı olmasını dileriz."
Ali Çetin,Denizlispor

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