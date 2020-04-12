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Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Olcay Şahan, liglerin başlamasıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

12.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:48
Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un tecrübeli orta saha oyuncusu Olcay Şahan, liglerin başlamasıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Yeşil siyahlılara geldiği günden bu yana taraftarın en çok tepki gösterdiği oyuncuların başında gelen Olcay'ın idmanlarını aksatmadan yaptığı ifade edildi. Denizlispor'da bu sezon 21 lig karşılaşmasına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1301 dakika sahada kalıp 1 gol ve 1 asistle oynadı. Teknik direktör Bülent Uygun'un da güvendiği futbolcuların başında gelen Olcay'ın, "Kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Koronavirüs salgınının ardından hem takımım hem de ben kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepimiz çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz" dediği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Olcay Şahan, Denizlispor, Spor
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