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Denizlispor'da Onazi boş durmuyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor.

16.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:09
Denizlispor'da Onazi boş durmuyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından boş durmuyor.

Bireysel çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Onazi, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek sahanın çimlerini biçti. Zaman zaman sosyal mesafeyi koruyarak tesislere geldiğini ifade eden deneyimli futbolcu, "Karantinada 5'inci iş günüm. Futbol sahasını hazırlıyorum. Çünkü oynamayı özlüyorum" açıklamasını yaptı. Onazi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu yeşil-siyahlılarda 6 lig maçında forma giyerken, 1 de asist yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Haluk Ulusoy, Denizlispor, Spor
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