17.06.2019 14:18
Haberler»Spor » Haber

Denizlispor'da öncelik 4 transfer

Denizlispor

Spor Toto Süper Lig için yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayacak Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kamp tarihine kadar en az 4 transfere imza attıracaklarını söyledi.


Spor Toto Süper Lig için yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da başlayacak Denizlispor'da başkan Ali Çetin, kamp tarihine kadar en az 4 transfere imza attıracaklarını söyledi.
Takımı en iyi şekilde hazırlamak için var güçleriyle çabaladıklarını anlatan Çetin, "İç transferde sol bek Keremcan ve kalecimiz Stackhowiak'a imzayı attırdık. En kısa zamanda anlaşma sağladığımız 4 oyuncuyla daha işi resmiyete dökeceğiz. Transfer çalışmalarında adımlarımızı çok doğru atıyoruz. Denizlispor'un sokağa atılacak parası yok. Taraftarlarımız endişe etmesin. 1 Temmuz'da yapacağımız kampa kadar takımımızı büyük ölçüde tamamlayacağız" diye konuştu.


- Denizli
Kaynak: DHA
Ali Çetin, Denizlispor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:39 Nihat Özdemir'den MHK, Tahkim Kurulu, VAR ve yabancı kuralı açıklaması
15:37 Bursaspor karanlığa gömüldü
15:31 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası başladı
15:30 Boluspor'da teknik direktör arayışları - BOLU
15:21 Hatayspor'da 11 futbolcunun sözleşmesi sona erdi
15:09 Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme imzalayacak
15:07 Tarihi Zerzavan Kalesi'nde taekwondo