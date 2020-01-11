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Denizlispor'da Orkan harekatı

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda yer almayı hedefleyen Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı.

11.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:41Denizlispor'da Orkan harekatı

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralarda yer almayı hedefleyen Yukatel , 'ta forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Orkan 'ı kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in 23 yaşındaki oyuncuyu çok istediği, yeşil-siyahlı yönetimin ise Orkan'ın 6 aylığına kiralanması konusunda Beşiktaşlı kurmaylara teklif götürdüğü ortaya çıktı. Orkan transferiyle ilgili son kararı ise Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın vereceği bildirildi. Bu sezon siyah-beyazlılarda 5 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan oyuncu 196 dakika oynadı.

Denizlispor yönetimi, 2019-2020 sezonun ikinci yarısında geçerli kombine bilet fiyatlarını da belirledi. VIP tribünü 2 bin TL'den satışa çıkarken, bu tribünde öğrencilere indirim olmayacağı açıklandı. Loca önü tam 1250, öğrenci ise 1000 TL olarak belirlendi. Kapalı B üst ve D üst tam yine 1250, öğrenci de 1000 TL'den satışa çıktı. E üst ve E alt tam 625, öğrenci 500 TL, A alt ve E alt tribün tam 500, öğrenci ise 400 TL'den satışa sunuldu. Maraton tam 450, öğrenci ise 337.50 TL, kale arkası tam 175, öğrenci ise 140 TL'den satışa çıktı.



Denizlispor, Beşiktaş, Çınar, Spor

Kaynak: DHA

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