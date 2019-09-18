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Denizlispor'da parola; konya'yı unut, kayseri'ye bak

SÜPER Lig'de evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken 291 gün sonra yenilgiyle tanışan Yukatel Denizlispor, bu maçı geride bırakıp İstikbal Mobilya Kayserispor'a konsantre olmaya çalışıyor.

18.09.2019 13:00Denizlispor'da parola; konya'yı unut, kayseri'ye bak
SÜPER Lig'de evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken 291 gün sonra yenilgiyle tanışan Yukatel Denizlispor, bu maçı geride bırakıp İstikbal Mobilya Kayserispor'a konsantre olmaya çalışıyor. Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybeden, geçen sezon 24 Şubat'ta TFF 1'inci Lig'de aldığı Osmanlıspor yenilgisinden sonra ilk kez bileği bükülen yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz, oyuncularından Konyaspor mağlubiyetini unutmalarını ve Kayserispor maçına odaklanmalarını istedi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin de Konyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Çetin, "Mağlubiyetler de bu oyunun bir parçası. Sezon sonunda ilk 5 hedefimiz geçerli. Futbolcu ve teknik heyetimize güveniyoruz. Önümüzdeki maçlara konsatre olmalıyız" dedi.



Denizlispor, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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